Zadržali kapitána tankera,ktorý zrejme patrí k ruskej tieňovej flotile
Autor TASR
Štokholm 4. mája (TASR) - Švédska prokuratúra v pondelok oznámila, že zadržala čínskeho kapitána ropného tankera, ktorý cez víkend zaistila švédska pobrežná stráž v Baltskom mori pre podozrenie, že loď patrí k tzv. tieňovej flotile Ruska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Príslušníci švédskej pobrežnej stráže a polície v sobotu vstúpili na palubu 182 metrov dlhej lode Ťin Chuej, ktorá sa pravdepodobne falošne plavila pod sýrskou vlajkou. Prokuratúra spresnila, že kapitán tankera je podozrivý z držania falošných dokumentov a porušenia zákonov o spôsobilosti plavidla na plavbu.
„Výsluch zadržanej osoby sa uskutoční v priebehu dňa (v pondelok). Nadviazali sme tiež kontakt s ďalšími orgánmi a štátmi,“ povedal prokurátor Adrien Combier-Hogg.
Tanker Ťin Chuej je podľa švédskeho ministra civilnej obrany Carla-Oskara Bohlina na sankčných zoznamoch Európskej únie, Británie a Ukrajiny.
AFP informuje, že ruská tieňová flotila pozostáva z plavidiel, ktoré sa snažia obchádzať západné sankcie. Zväčša ide o staršie lode v horšom stave bez náležitého poistenia a s nejasným vlastníctvom.
Rusko sa podľa Reuters dosiaľ nevyjadrilo k zadržaniu tankera a kapitána, no v minulosti takéto kroky odsúdilo.
