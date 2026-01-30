< sekcia Zahraničie
Zadržali majiteľa kaderníctva pre podozrenie z podpory Hamasu
Vyšetrovatelia našli najmenej 31 transakcií z virtuálnych peňaženiek podozrivej osoby na účty, ktoré sú podľa všetkého napojené na Hamas.
Autor TASR
Madrid 30. januára (TASR) - Španielska polícia zadržala 38-ročného majiteľa čínskeho kaderníckeho salónu, ktorý sa nachádza neďaleko Barcelony, pre podozrenie z financovania palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa polície ide o prevody kryptomien vo výške 600.000 eur, informovala v piatok agentúra Reuters, píše TASR.
Vyšetrovatelia našli najmenej 31 transakcií z virtuálnych peňaženiek podozrivej osoby na účty, ktoré sú podľa všetkého napojené na Hamas. Polícia sa vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie odmietla vyjadriť k motívom podozrivého a nepresnila ani to, či osoba vedome spolupracovala s hnutím.
Policajti zaistili pri prehliadkach kaderníckeho salónu a domu podozrivého kryptoaktíva, hotovosť, približne 9000 cigár, šperky, počítače a mobilné telefóny. Zároveň zmrazili niekoľko bankových účtov, pričom celková hodnota zadržaných a zablokovaných aktív presiahla 370.000 eur.
Miestne orgány ozrejmili, že vyšetrovanie spustili vlani v júni v rámci iného prípadu podvodu a prania špinavých peňazí. Úrady v posledných rokoch varovali, že militantné skupiny používajú kryptomeny na presun finančných prostriedkov cez hranice, čo komplikuje snahy o sledovanie a prekazenie financovania.
Hamas vyvolal vojnu v Pásme Gazy v októbri 2023, keď zaútočil na juh Izraela a zabil takmer 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesol. Izrael následne začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zahynulo viac ako 71.000 ľudí. Aktuálne je v platnosti prímerie medzi Hamasom a Izraelom.
