Zadržali mladíka v súvislosti s plánovaním útoku na Pride v Bratislave

Praha 1. augusta (TASR) - Česká polícia podľa serverov Voxpot a Deník N zadržala na Morave v spolupráci so slovenskou políciou spoluzakladateľa skupiny, ktorá plánovala teroristický útok na Dúhový Pride v Bratislave. Informácie spravodajkyni TASR potvrdil námestník vrchného štátneho zástupcu v Olomouci Radek Bartoš. Hovorca českej polície David Schön odmietol okolnosti prípadu komentovať.



Podľa vrchného štátneho zástupcu v Olomouci Radima Dragouna vzal súd mladistvého Čecha do väzby pre obavu z marenia vyšetrovania a možného opakovania trestnej činnosti, informoval český Deník N. Mladík podľa neho nie je stíhaný za prípravu útoku na pochod v Bratislave, lebo od ďalšieho konania sám dobrovoľne upustil.



"Mladistvý obvinený, ktorý je občanom Českej republiky, bol na návrh štátneho zástupcu vzatý súdom do väzby, lebo existovala dôvodná obava, že by mohol mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie a že by mohol opakovať trestnú činnosť, pre ktorú je stíhaný," potvrdil spravodajkyni TASR Bartoš.



Obvinený je z trestných činov založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka a z podpory a propagácie terorizmu. Dospelému by za to hrozil 15-ročný trest, v jeho prípade bude nižší. "Za uvedené previnenie môže byť mladistvému uložené trestné opatrenie odňatia slobody na jeden až päť rokov," dodal Bartoš. Podotkol, že mladistvým je osoba, ktorá v čase spáchania skutku dovŕšila 15 rokov a neprekročila 18 rokov.



Vzhľadom na štádium trestného konania a vek obvineného nie je podľa neho možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie. Polícia prípad nechcela komentovať.



"Okolnosti prípadu, ktorý vyšetrujú slovenskí kolegovia, nebudeme z taktických dôvodov žiadnym spôsobom komentovať," povedal spravodajkyni TASR hovorca českej polície David Schön. Dodal, že momentálne v ČR nie je známa žiadna hrozba útoku zo strany skupiny ani jednotlivca. Zostáva však všeobecné riziko s ohľadom na bezpečnostnú situáciu vo svete, vojnový konflikt na Ukrajine aj v Palestíne. Prípadné hrozby podľa neho česká polícia rieši aj v spolupráci s partnermi v zahraničí.



Slovenská polícia informovala o odhalení nebezpečnej skupiny ľudí, ktorá plánovala útok na bratislavský Pride 18. júla. Uviedla, že členovia skupiny medzi sebou šírili na rôznych internetových platformách neonacistickú symboliku, nenávistné prejavy a podnecovanie k násiliu.



Podľa českých médií proti nim zakročila 17. júla vo viacerých štátoch vrátane Česka. Práve na Morave kriminalisti z Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite zadržali neplnoletého Čecha. Podľa nich je spoluzakladateľom skupiny, ktorej členovia sa navzájom radikalizovali a plánovali zaútočiť v Bratislave.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)