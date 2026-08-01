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Zadržali muža, ktorého USA obviňujú z napomáhania hnutiu Hamas

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Úrady vzali do väzby 45-ročného Mohammada Yousefa Hasnu z Istanbulu, kým bude vydaný do New Yorku.

Autor TASR
New York 1. augusta (TASR) - Britské úrady v piatok zadržali tureckého občana na základe obvinení USA z poskytovania financií a materiálnej pomoci palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Muž zastával vedúcu pozíciu v globálnej humanitárnej organizácii, ktorú prokurátori označili za fiktívnu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Úrady vzali do väzby 45-ročného Mohammada Yousefa Hasnu z Istanbulu, kým bude vydaný do New Yorku. Americký federálny prokurátor Jamie McDonald uviedol, že Hasna úzko spolupracoval s najvyšším vedením Hamasu, aby hnutiu mohol poskytovať materiálnu pomoc a finančné prostriedky pod záštitou humanitárnej pomoci.

AP pripomína, že Spojené štáty označili hnutie Hamas za zahraničnú teroristickú organizáciu.

Turek je obvinený zo sprisahania s cieľom poskytovať materiálnu podporu Hamasu, zo sprisahania s cieľom financovať terorizmus a aj zo samotného financovania terorizmu. Za každé z týchto obvinení hrozí mužovi trest odňatia slobody v dĺžke až 20 rokov.

Americká vláda v tlačovej správe uviedla, že Hasna približne od roku 2023 úzko spolupracoval s vysokým predstaviteľom hnutia Gházímom Hamadom, členom riadiaceho orgánu Hamasu.
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