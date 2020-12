Zadržali muža, ktorého video spôsobilo v roku 2019 pád rakúskej vlády

Berlín 11. decembra (TASR) - Autora videa, ktoré v roku 2019 spustilo rozpad rakúskej koaličnej vlády a aféru známu ako Ibizagate, zatkli vo štvrtok v Berlíne. Podozrivým je 40-ročný občan Rakúska, uviedla hovorkyňa nemeckej polícia v piatok pre agentúru AFP.



Podozrivý sa v súčasnosti nachádza v nemeckom hlavnom meste, kde bude až do prípadného vydania do Rakúska.



Nemecká polícia nezverejnila identitu zadržaného, ale rakúske médiá informovali, že ide o súkromného detektíva Juliana H.



Podľa rakúskych novín Die Presse je obvinený z nelegálneho zhotovenia zvukového a obrazového záznamu ľudí a z obchodovania s tromi kilogramami kokaínu.



Na zázname zo skrytej kamery zhotovenom na španielskom ostrove Ibiza je vtedajší líder krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache, ako ponúka verejné zákazky výmenou za pomoc pri volebnej kampani.



Zverejnenie videa na jar 2019 viedlo k Stracheho odstúpeniu z postu šéfa strany i z funkcie vicekancelára a vynútilo si nové voľby, ktoré priniesli návrat kancelára Sebastiana Kurza z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) do úradu, a to s posilneným mandátom, keďže sa mu podarilo prilákať aj rozčarovaných voličov FPÖ.