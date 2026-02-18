Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Zahraničie

Zadržali muža, ktorý bežal k budove amerického Kapitolu s brokovnicou

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Motív pokusu o útok je podľa neho doposiaľ predmetom vyšetrovania vrátane otázky, či boli terčom členovia Kongresu.

Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) - Polícia vo Washingtone, v utorok zatkla 18-ročného muža, ktorý ozbrojený brokovnicou vybehol zo svojho auta smerom k západnej strane budovy Kapitolu, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Podľa náčelníka polície Kapitolu Michaela Sullivana neidentifikovaný muž zaparkoval svoj Mercedes neďaleko budovy, vystúpil a začal utekať smerom k nej, keď ho policajti zastavili a prikázali mu ľahnúť si na zem.

Na tlačovej konferencii po zadržaní podozrivého Sullivan uviedol, že strelec mal na sebe taktickú vestu a rukavice a vo vozidle mal prilbu a plynovú masku. Brokovnica bola nabitá a mal pri sebe ďalšie náboje, dodal.

Motív pokusu o útok je podľa neho doposiaľ predmetom vyšetrovania vrátane otázky, či boli terčom členovia Kongresu. Kongres aktuálne nezasadá, konštatuje AP.

Sullivan uviedol, že polícia má aj videá, požiadal však verejnosť o akékoľvek ďalšie videozáznamy incidentu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo