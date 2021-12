Zadržali muža, ktorý dodával do Sýrie komponenty pre chemické zbrane

Paríž 27. decembra (TASR) - Francúzska polícia zadržala muža, ktorý je podozrivý z toho, že dodával do Sýrie komponenty na výrobu chemických zbraní. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.



Ide o Francúza sýrskeho pôvodu žijúceho v zahraničí. Zatkli ho v sobotu po tom, ako spoločne s rodinou pricestoval do Francúzska na vianočné sviatky.



Oficiálne bol zadržaný pre podozrenie "zo sprisahania za účelom páchania zločinov proti ľudskosti", ako aj pre napomáhanie pri pri páchaní zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.



Komponenty použiteľné pre výrobu chemických zbraní rôznym zložkám sýrskeho režimu od roku 2011, keď začala občianska vojna v Sýrii, a to minimálne do začiatku roka 2018. Využíval na to svoju prepravnú spoločnosť, ktorá pôsobila vo Francúzsku a v Spojených arabských emirátoch.



Podľa zdrojov AFP ide zrejme o prvý prípad, keď začali vo Francúzsku vyšetrovať osobu podozrivú z podpory sýrskej armády. Režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada dlhodobo popiera podozrenia medzinárodného spoločenstva z opakovaného nasadenia chemických zbraní počas konfliktu v Sýrii a tvrdí, že žiadne takéto zbrane už nevlastní.



Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v júni informovala Bezpečnostnú radu OSN, že jej experti preskúmali 77 takýchto obvinení voči Sýrii a dospeli k záveru, že v 17 prípadoch boli pravdepodobne alebo určite použité chemické zbrane. Členské štáty OPCW už v apríli rozhodli o tom, že Sýrii budú odobraté práva v tejto organizácii.