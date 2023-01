Zadržali muža, ktorý sa vlani vyhrážal portugalskému prezidentovi

Lisabon 24. januára (TASR) - Portugalská polícia zadržala v utorok v Lisabone muža, ktorý je podozrivý z toho, že sa vlani vyhrážal zabitím prezidenta Marcela Rebela de Sousu, ktorému poslal list s nábojom a žiadal od neho milión eur. TASR správu prevzala za agentúry AFP.



Justičná polícia spresnila, že hrozba bola adresovaná 74-ročnému prezidentovi ešte 26. októbra 2022. Po prehľadaní domu podozrivého polícia oznámila, že našla zbrane v nelegálnej držbe. Muž je obvinený z donucovania a pokusu o vydieranie. Má aj záznam v registri trestov súvisiaci s násilnou trestnou činnosťou.



Prezident Portugalska, ktorý túto hrozbu podľa vlastných slov nebral príliš vážne, povedal, že muž chcel zrejme peniaze. "Nebola to politická hrozba," povedal pre médiá.



Muž v liste zanechal tiež svoje telefónne číslo a číslo bankového účtu, na ktorý mu mal prezident peniaze zaslať. De Sousa zdôraznil, že takúto sumu peňazí beztak nemal.



Konzervatívny prezident de Sousa, ktorý je hlavou štátu od roku 2016, bol do funkcie znovuzvolený v januári 2021.



Portál novín The Portugal News píše, že obsah listu bol poslaný jednotke justičnej polície pre boj proti terorizmu a podrobený expertíze v policajnom laboratóriu.