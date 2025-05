NARAZIL AUTOM DO SKUPINY SIEDMICH DETÍ: Muža zadržali

Tokio 1. mája (TASR) - V japonskom meste Osaka vo štvrtok zadržali muža, ktorý svojím autom úmyselne narazil do siedmich detí, informuje o tom TASR podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na miestne médiá.



Deti, ktoré boli na ceste domov zo školy, pri náraze utrpeli zranenia a následne ich previezli do nemocnice. Podľa verejnoprávnej televízie NHK a ďalších médií je všetkých sedem školákov pri vedomí.



Vodičom bol 28-ročný muž, ktorý žije v Tokiu. Polícia v Osake ho zadržala pre podozrenie z pokusu o vraždu, uviedli správy s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovania.



NHK informovala, že muž sa polícii priznal k obvineniam a uviedol, že „mal všetkého plné zuby, a tak do nich vrazil autom v úmysle niekoho zabiť“.



Jeden zo svedkov pre televíziu Nippon uviedol, že auto pred nárazom „kľučkovalo“. Jedno dievča bolo podľa neho „celé od krvi“ a ostatné deti mali viditeľné škrabance.



Muž „mal na sebe rúško a vyzeral, akoby bol v šoku“ po tom, čo ho z auta vytiahli učitelia školy, citovala svedka televízia Nippon.