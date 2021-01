Zadržali muža, ktorý z Kongresu vynášal Pelosiovej rečnícky pult

Washington 9. januára (TASR) - Úrady amerického štátu Florida zadržali muža podozrivého z účasti na výtržnostiach v budove Kongresu na Kapitole vo Washingtone. Ide o muža, ktorý sa objavil na masovo zdieľaných fotografiách, ako zo sály vynáša rečnícky pult predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej.



Adam Johnson (36) z mesta Parrish je momentálne vo väznici okresu Pinellas a čaká na obvinenie. Informovala o tom televízia ABC, podľa ktorej miesto, kde sa momentálne nachádza pult, nie je známe.



V piatok prokuratúra oznámila aj zatknutie Richarda Barnetta zo štátu Arkansas, ktorý sa nechal odfotografovať, ako v Pelosiovej kancelárii sedí v jej kresle s nohami na stole.



Počas 48 hodín, ktoré nasledovali po stredajšom pochode rozvášneného davu na Kapitol a vtrhnutí do budovy Kongresu, vyšetrovatelia analyzovali snímky z tejto šokujúcej udalosti zdieľané na sociálnych sieťach. Robia tak v snahe identifikovať ďalších podozrivých.



Už vo štvrtok úradujúci prokurátor dištriktu Columbia Michael Sherwin oznámil, že na ďalšie konanie je pripravených viac ako 55 káuz súvisiacich s nepokojmi, pričom varoval, že "toto je len začiatok".



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a metropolitná polícia medzičasom zdieľali na sociálnych sieťach stovky snímok podozrivých výtržníkov. Polícia už v piatok oznámila, že dostala viac ako 17.000 tipov, ktoré by jej mohli uľahčiť identifikáciu podozrivých.



Voči osobám, ktoré už sú vo väzbe, boli vznesené rôzne obvinenia - od priestupkov v oblasti nosenia zbraní po krádež majetku a napadnutie.



Jeden podozrivý, zatknutý v okolí Kapitolu, mal pri sebe "vojenskú poloautomatickú pušku a 11 zápalných bômb, ktoré boli pripravené na použitie," uviedol Sherwin. V piatok bol tento podozrivý identifikovaný ako Lonnie Coffman z Alabamy.



Z prvotných informácií polície o zatknutiach vyplynulo, že jedna osoba má trvalý pobyt vo Washingtone, ďalších 11 žije v susedných štátoch Maryland a Virgínia a 50 ďalších pochádzalo z 18 ďalších štátov americkej Únie.



V nadväznosti na stredajšie nepokoje odborníci podľa televízie ABC uviedli, že orgány činné v trestnom konaní budú tiež chcieť preskúmať, či sú do podnecovania násilností na Kapitole zapojené nejaké zahraničné subjekty - predmetom skúmania je najmä online komunikáciu medzi členmi extrémistických skupín.



Americké médiá informovali, že medzi zadržanými boli aj dve po rusky hovoriace ženy - matka s dcérou moldavského pôvodu, ktoré sympatizujú s dosluhujúcim prezidentom Donaldom Trumpom.