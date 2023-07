Zadržali muža podozrivého z podpálenia synagógy v Ulme z júna 2021

Ulm 3. júla (TASR) - Nemecká polícia v pondelok oznámila, že zatkla podozrivého z podpaľačského útoku na synagógu v meste Ulm v júni 2021. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na letisku v Stuttgarte zadržali 47-ročného Turka v sobotu po prílete do Nemecka. Úrady sú presvedčené, že po útoku ušiel do Turecka. To však nevydáva svojich vlastných občanov na trestné stíhanie a nemecká polícia preto musela byť trpezlivá.



Muž údajne v júni pred dvoma rokmi vylial horľavú tekutinu na budovu synagógy a zapálil ju. Hasiči požiar rýchlo uhasili a nikto neutrpel zranenia.



Incident však vyvolal zdesenie medzi nemeckými politikmi a v židovskej obci. Pri útoku strelca v synagóge v nemeckom meste Halle zahynuli v októbri 2019 dve osoby.