Zadržali muža za údajné výtržníctvo v sále, kde je rakva Alžbety II.

Londýn 17. septembra (TASR) - Britská polícia v piatok večer zadržala muža, ktorý sa údajne dopustil výtržníctva v priestoroch Westminsterského paláca. Tam je v súčasnosti so štátnymi poctami vystavená rakva zosnulej kráľovnej Alžbety II. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Britská Metropolitná polícia (MPS) oznámila, že jej príslušníci muža zadržali približne o 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) vo Westminsterskej sále. V tejto najstaršej časti Westminsterského paláca sa nachádza rakva s pozostatkami Alžbety II.



Muža podľa polície zatkli pre porušenie verejného poriadku a v súčasnosti je vo väzbe. To, čoho dopustil, však podľa BBC nebolo bezprostredne známe. Denník The Guardian oznámil, že mužovi sa podarilo dostať sa po schodoch na vyvýšené miesto k rakve a dotknúť sa jej.



Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. Verejnosť sa s ňou môže prísť rozlúčiť do Westminsterskej sály od stredy do pondelka (19. septembra), keď sa bude konať jej pohreb. V londýnskych uliciach sa tvoria niekoľkokilometrové rady čakajúcich ľudí.