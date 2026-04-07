< sekcia Zahraničie
Zadržali mužov, ktorí chceli nelegálne prekročiť hranice Ukrajiny a SR
Trojicu Ukrajincov zastavili približne 400 metrov od hraníc.
Autor TASR
Čop 7. apríla (TASR) - Ukrajinskí pohraničníci zadržali troch mužov v brannom veku z Doneckej, Ľvovskej a Ivanofrankivskej oblasti, ktorí sa pokúšali nelegálne prekročiť ukrajinsko-slovenské hranice. TASR o tom informuje podľa pondelňajších správ serverov Censor.net a ua.news.
Trojicu Ukrajincov zastavili približne 400 metrov od hraníc. Dlhší čas bývali v Zakarpatskej oblasti, osobne sa poznali a spoločne sa rozhodli, že prekročia hranicu so SR mimo kontrolných stanovíšť. Proti mužom bolo začaté konanie za pokus o nelegálne prekročenie hraníc a o ich ďalšom osude rozhodne súd.
