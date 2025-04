Zadržali podozrivého v súvislosti s vraždou novinára De Vriesa

Haag 15. apríla (TASR) - Úrady na karibskom ostrove Curacao zadržali muža, ktorý „zohral hlavnú úlohu“ pri vražde holandského reportéra Petra R. de Vriesa spred štyroch rokov. De Vries bol zastrelený v júli 2021 za bieleho dňa na rušnej ulici v Amsterdame. Jeho vražda vyvolala v Holandsku vlnu obáv z vplyvu organizovaného zločinu, informovala agentúra AFP.



Holandská prokuratúra v pondelok vo svojom vyhlásení spresnila, že v meste Willemstade na ostrove Curacao bol zadržaný 39-ročný muž podozrivý z toho, že zohrával vedúcu úlohu v zločineckej organizácii, ktorej cieľom bolo páchanie násilia a ktorá okrem iného stála za vraždou De Vriesa.



Súd v Holandsku vlani vyniesol nad tromi hlavnými podozrivými z vraždy vysoké tresty odňatia slobody - organizátora útoku odsúdil na 30 rokov, zatiaľ čo ďalší dvaja muži dostali 28 rokov. Iní traja muži boli za spoluúčasť na vražde odsúdení na tresty od 10 do 14 rokov. Posledný podozrivý, ktorý sa narodil na ostrove Curacao, ale má holandské občianstvo, je od roku 2014 vo väzení.



Prokuratúra uviedla, že polícia naďalej pokračovala vo vyšetrovaní osôb, ktoré si objednali útok na De Vriesa, pričom narazila na daného 39-ročného muža. Zadržaný bude čoskoro prevezený do Holandska, kde sa postaví pred sudcu.



Investigatívneho novinára De Vriesa (64) postrelili do hlavy na rušnej ulici v Amsterdame začiatkom júla 2021 krátko po odchode z televízneho štúdia, kde vystúpil ako hosť. Na následky zranení zomrel o deväť dní neskôr.



Zavraždený novinár bol poradcom a dôverníkom chráneného svedka v prípade s údajným lídrom a ďalšími členmi zločineckej skupiny. Okrem De Vriesa bol zavraždený aj brat a právnik tohto svedka.



Líder tejto zločineckej skupiny Ridouan Taghi bol vo februári 2024 uznaný za vinného z piatich mafiánskych vrážd a bol odsúdený na doživotie. Sudcovia ho pritom označili za nesporného lídra „vražednej organizácie“. Taghi však nebol obvinený z vraždy De Vriesa.



De Vries sa prvýkrát preslávil ako kriminálny reportér pre denník De Telegraaf, napísal aj bestseller o únose pivného milionára Freddyho Heinekena v 80. rokoch. Tento slávny novinár potom prešiel do televízie, kde viedol vlastnú kriminálnu reláciu s názvom „Peter R. de Vries, kriminálny reportér“.