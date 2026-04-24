Zadržali podozrivého z masakry civilistov v Damasku z roku 2013
Ministerstvo vnútra v Damasku v piatok dodalo, že bude v prípade spomenutej masakry v štvrti Tadámun pokračovať v pátraní po ďalších páchateľoch.
Autor TASR
Damask 24. apríla (TASR) - Sýrske úrady zadržali hlavného podozrivého v prípade masakry v damaskej štvrti Tadámun z roku 2013, kde vojaci vtedajšej sýrskej vlády zavraždili desiatky civilistov. Oznámilo to v piatok sýrske ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že zadržalo Amdžada Júsufa, ktorý sa objavil na zachovaných videozáznamoch z masakry, ako prikazuje spútaným civilistom so zviazanými rukami utekať a následne na nich spúšťa paľbu. Na záznamoch je tiež vidieť obete, ako padajú do masového hrobu. V hrobe skončilo 41 tiel, ktoré páchatelia neskôr zapálili, spresňuje AFP.
Niekoľko dní po páde dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri roku 2024 objavili tímy organizácie Human Rights Watch (HRW) v spomenutej štvrti Tadámun v metropole Damask podľa vlastných vyjadrení značný počet mŕtvych tiel. Rodiny obetí z tejto štvrte informovali nové sýrske úrady aj o niekoľkých ďalších masakrách, ktorých sa dopustili Asadove jednotky počas prvých rokov sýrskej občianskej vojny.
Ministerstvo vnútra v Damasku v piatok dodalo, že bude v prípade spomenutej masakry v štvrti Tadámun pokračovať v pátraní po ďalších páchateľoch.
Občianska vojna v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, si vyžiadala viac než pol milióna životov. Nová sýrska vláda vedená islamistami ohlásila zadržanie viacerých predstaviteľov bývalého režimu v krajine, osud desaťtisícov nezvestných civilistov však zostáva nejasný.
Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že zadržalo Amdžada Júsufa, ktorý sa objavil na zachovaných videozáznamoch z masakry, ako prikazuje spútaným civilistom so zviazanými rukami utekať a následne na nich spúšťa paľbu. Na záznamoch je tiež vidieť obete, ako padajú do masového hrobu. V hrobe skončilo 41 tiel, ktoré páchatelia neskôr zapálili, spresňuje AFP.
Niekoľko dní po páde dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri roku 2024 objavili tímy organizácie Human Rights Watch (HRW) v spomenutej štvrti Tadámun v metropole Damask podľa vlastných vyjadrení značný počet mŕtvych tiel. Rodiny obetí z tejto štvrte informovali nové sýrske úrady aj o niekoľkých ďalších masakrách, ktorých sa dopustili Asadove jednotky počas prvých rokov sýrskej občianskej vojny.
Ministerstvo vnútra v Damasku v piatok dodalo, že bude v prípade spomenutej masakry v štvrti Tadámun pokračovať v pátraní po ďalších páchateľoch.
Občianska vojna v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, si vyžiadala viac než pol milióna životov. Nová sýrska vláda vedená islamistami ohlásila zadržanie viacerých predstaviteľov bývalého režimu v krajine, osud desaťtisícov nezvestných civilistov však zostáva nejasný.