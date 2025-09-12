Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka, potvrdil Trump

Riaditeľ a spoluzakladateľ konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA Charlie Kirk rozdáva šiltovky počas podujatia na univerzite v Oreme v americkom štáte Utah v stredu 10. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Strelec, ktorý podľa vyšetrovateľov ľahko zmizol v dave študentov, keďže vyzeral byť v ich veku, vypálil zo strechy jednu ranu a Kirka trafil do krku.

Autor TASR
Washington 12. septembra (TASR) - Americké orgány zadržali podozrivého zo stredajšej vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, oznámil v piatok vo vysielaní televízie Fox News prezident Donald Trump. Informuje o tom TASR.

S vysokou mierou pravdepodobnosti ho máme,“ povedal Trump. „Niekto, kto mu bol blízky, povedal: 'To je on',“ informoval prezident.

Agentúra AP pripomína, že federálni aj štátni vyšetrovatelia z Utahu vo štvrtok zverejnili fotografie a videá človeka, o ktorom sa domnievali, že vystrelil na Kirka počas diskusie so študentmi vo vonkajších priestoroch na univerzite v Oreme v štáte Utah. Polícia následne dostala od občanov okolo 7000 tipov. Meno podozrivého ani motív vraždy zatiaľ nezverejnila.

Strelec, ktorý podľa vyšetrovateľov ľahko zmizol v dave študentov, keďže vyzeral byť v ich veku, vypálil zo strechy jednu ranu a Kirka trafil do krku. Na videu podozrivý prechádza cez trávnik a cez ulicu a nakoniec sa stratí.

Tridsaťjedenročný Kirk bol významnou osobnosťou v Trumpovom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a poznali sa aj osobne. Rakvu s jeho pozostatkami pomáhal vo štvrtok naložiť do lietadla Air Force Two aj viceprezident J. D. Vance. Telo previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.
