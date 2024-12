Zadržali podozrivého z vraždy riaditeľa UnitedHealthCare B. Thompsona

New York 10. decembra (TASR) - Polícia v USA v pondelok zadržala 26-ročného Luigia Mangioneho, ktorý je podozrivý z minulotýždňovej vraždy generálneho riaditeľa poisťovne UnitedHealthCare Briana Thompsona. Mangioneho obvinil z vraždy, držby zbrane a držby sfalšovaného dokumentu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Mangioneho zadržali policajti na základe tipu od zamestnancov pobočky reštaurácie McDonald's v meste Altoona v štáte Pensylvánia, kde ho našli v maske a čiapke, pričom používal notebook a policajtom predložil falošný preukaz totožnosti. Pri osobnej prehliadke následne policajti našli zbraň a tlmič, ktorý bol pravdepodobne vyrobený na 3D tlačiarni.



Keď sa ho policajti spýtali, či bol nedávno v New Yorku, Mangione "zmĺkol a začal sa triasť", uvádza sa v trestnom oznámení. Jeden zo zabavených falošných dokladov totožnosti Mangione použil v hosteli na Manhattane pred útokom. Objavený bol spolu s dokumentom, ktorý vypovedá o Mangioneho "motivácii a zmýšľaní", uviedla newyorská polícia.



Mangione sa narodil a vyrastal v Marylande, študoval na Pensylvánskej univerzite a pred vraždou žil na Havaji. Podľa jeho profilu na sociálnej sieti LinkedIn pracoval ako dátový inžinier v kalifornskom internetovom obchode s autami TrueCar.



Pri streľbe minulú stredu strelec na ulici v New Yorku pristúpil k generálnemu riaditeľovi UnitedHealthCare Thompsonovi a zastrelili ho pred očami okoloidúcich. Útok zachytila bezpečnostná kamera a zábery videli milióny ľudí na celom svete.



Motív strelca stále nie je jasný. AFP pripomína, že vysoko ziskový systém zdravotného poistenia v USA je zdrojom hlbokej frustrácie a hnevu mnohých Američanov.