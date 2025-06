Zadržali podozrivého zo streľby na politikov v Minnesote

Washington 16. júna (TASR) — Polícia zadržala v nedeľu večer miestneho času na juhu amerického štátu Minnesota muža, ktorý je podozrivý, že deň predtým zavraždil bývalú demokratickú predsedníčku tamojšej Snemovne reprezentantov Melissu Hortmanovú a jej manžela a zaútočil na ďalšieho demokratického politika a jeho manželku. Informovali o tom svetové agentúry s odvolaním sa na americké médiá.



Hortmanovú, ktorá bola členkou Minnesotskej demokratickej poľnohospodárskej strany práce (DFL), a jej manžela zastrelil páchateľ oblečený v policajnej uniforme v ich dome v meste Brooklyn Park ležiacom neďaleko Minneapolisu.



Ten istý muž poldruha hodiny predtým postrelil v 15 kilometrov vzdialenom meste Champline aj minnesotského senátora Johna Hoffmana a jeho manželku Yvette. Obaja útok prežili.



Policajti, ktorí ako prví prišli k domu Hoffmanovcov, videli podozrivého odchádzať z domu, uviedol náčelník polície v Brooklyn Parku Mark Bruley. „Keď ho konfrontovali, osoba okamžite vystrelila,“ povedal Bruley. Po prestrelke podozrivý utiekol. Za informácie vedúce k jeho zatknutiu bola vypísaná odmena 50.000 dolárov.



Krátko po útokoch bezpečnostné zložky identifikovali ako hlavného podozrivého 57-ročného Vancea Luthera Boeltera. Podľa denníka New York Times ho zadržali v blízkosti jeho farmy ležiacej neďaleko mesta Green Isle.



Polícia našla v aute, o ktorom sa predpokladá, že mu patrí, manifest a zoznam približne 70 mien demokratických politikov pôsobiacich v Minnesote. Domnieva sa, že boli jeho ďalšími možnými cieľmi. Zaistila tiež niekoľko strelných zbraní.



Denník Minnesota Star Tribune informoval, že v sobotu ráno Boelter poslal priateľom SMS správu, že „urobil nejaké rozhodnutia“. V správach ich nešpecifikoval, no napísal: „Na chvíľu budem preč. Možno čoskoro zomriem.“ Potom sa im poďakoval za podporu.



Guvernér Minnesoty Tim Walz označil útoky za politicky motivované. Odsúdil ich aj americký prezident Donald Trump.



Z príspevkov na internete podľa agentúry Reuters vyplýva, že Boelter mal kontakty s evanjelickými skupinami a tvrdil, že je bezpečnostným expertom so skúsenosťami z Pásma Gazy a Afriky. Údajne mal tiež kontakty s radikálnymi protiinterupčnými aktivistami.



Politická atmosféra v Spojených štátoch sa čoraz viac vyhrocuje. Počas predvolebnej kampane v roku 2024 sa muž ozbrojený zbraňou pokúsil spáchať atentát na vtedajšieho republikánskeho prezidentského kandidáta Trumpa. V apríli 2025 došlo k podpaľačskému útoku na rezidenciu demokratického guvernéra Pensylvánie Josha Shapira.