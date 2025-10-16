Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali podozrivých zo sprisahania voči ruskému disidentovi

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzska protiteroristická prokuratúra vo štvrtok oznámila, že zadržala štyroch ľudí podozrivých z prípravy sprisahania proti nemenovanému ruskému disidentovi, informovala agentúra AFP.

Denník Le Parisien predtým napísal, že terčom „plánu na likvidáciu“ mal byť ruský ľudskoprávny aktivista Vladimir Osečkin, žijúci momentálne v meste Biarritz, ktorý vedie mimovládnu organizáciu Gulagu.net zameranú na odhaľovanie zneužívania práv vo väzniciach v Rusku. Prokuratúra oslovená agentúrou AFP však odmietla potvrdiť totožnosť disidenta, ktorý mal byť terčom útoku.

Le Parisien doplnil, že štvoricu podozrivých - občanov Francúzska a Dagestanu vo veku od 26 do 38 rokov - zadržali v pondelok agenti francúzskej kontrarozviedky DGSI v metropolitnej oblasti Paríža a v departemente Loire-Atlantique. Vyšetrovatelia ich vinia z „teroristického sprisahania s cieľom prípravy násilného činu proti danej osobe“.

Polícia zistila, že muži vykonávali prieskum v okolí Osečkinovho bydliska v Biarritzi ležiacom v departemente Pyrénées-Atlantiques. V telefóne jedného zo zadržaných sa našli videá zhotovené z auta, ktoré zachytávajú budovu, kde ruský aktivista býva, i komentáre podozrivých. Po týchto „pozorovacích“ misiách podozriví zvyčajne autom odcestovali do mesta San Sebastián v Španielsku a späť do Francúzska sa vracali znova cez Biarritz.

Francúzski vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť presný plán, ktorý títo muži vymysleli, a zistiť aj totožnosť osoby alebo osôb, ktoré si ich najali. Podozriví vo väzbe buď tvrdili, že nevedeli, kto ich poslal, alebo vyhlasovali, že boli manipulovaní a nevedeli o dôvodoch svojich ciest do Biarritzu.

DGSI však predpokladá, že tieto cesty boli prieskumné misie v rámci prípravy na atentát a boli pravdepodobne riadené ruskými tajnými službami, ako sú FSB a vojenská rozviedka GRU, ktoré boli v posledných rokoch pravidelne kritizované za svoje zasahovanie do záležitostí Francúzska.

Vedenie DGSI nedávno varovalo pred opätovným nárastom násilných činov zo strany cudzích tajných služieb - najmä Ruska a Alžírska - proti ich štátnym príslušníkom a odporcom, ktorí sa uchýlili do Francúzska.

Vladimir Osečkin je symbolom ruských whistleblowerov. Ako tvorca webovej stránky Gulagu.net sa stal známym zverejňovaním videí odsudzujúcich mučenie v ruských väzniciach. Od invázie na Ukrajinu pomáhal svedkom vojnových zločinov utiecť do zahraničia, čím sa stal aj medzinárodne známym a potenciálnym i terčom Moskvy v Európskej únii.

Le Parisien však doplnil, že za imidžom obhajcu ľudských práv sa skrýva i podnikateľ, ktorého čestnosť je spochybňovaná. Osečkin je obviňovaný z toho, že si prisvojoval zásluhy za „evakuácie“ ľudí v núdzi, ktoré v skutočnosti nevykonal, a z toho, že za pomoc pri vybavovaní politického azylu vo Francúzsku požadoval peniaze.

Od roku 2022 je pod policajnou ochranou kvôli vyhrážkam atentátom, ktoré pripisuje tajným službám.
