Zadržali Portugalčana hľadaného v spojitosti s výbuchom v Bejrúte

Santiago 21. apríla (TASR) - Čilská polícia zatkla v stredu Portugalčana, ktorého hľadá Interpol v spojitosti s výbuchom v prístave v libanonskej metropole Bejrút v roku 2020. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Muža, ktorého totožnosť úrady nezverejnili, zadržali na letisku v Santiagu po tom, ako priletel z Madridu. Čile mu však vstup do krajiny nepovolilo. Šéf letiskovej polície Christian Sáez povedal, že úrady ho v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (Interpol) poslali letecky naspäť do Španielska.



Tento Portugalčan podľa polície do Libanonu v roku 2020 priviezol výbušniny.



Explózia v bejrútskom prístave začiatkom augusta 2020 si vyžiadala viac než 200 obetí na životoch a tisíce ľudí utrpeli zranenia.



Tragédiu spôsobila detonácia stoviek ton dusičnanu amónneho – uloženého roky v prístavnom sklade zrejme s vedomím vysokopostavených politikov a predstaviteľov bezpečnostných zložiek, ktorí s touto rizikovou situáciou nič neurobili.