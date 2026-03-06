< sekcia Zahraničie
Zadržali posádky ukrajinských obrnených vozidiel s hotovosťou
Vyhlásenie uvádza, že NAV vedie vyšetrovanie v súlade so zákonom o trestnom konaní v spolupráci s TEK.
Autor TASR
Budapešť 6. marca (TASR) - Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) vedie trestné stíhanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí voči prepravcom hotovosti, ktorí prišli z Ukrajiny a boli zadržaní v Maďarsku. Podľa servera telex.hu to uviedol v piatok NAV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Posádky dvoch vozidiel zadržala jednotka protiteroristického centra TEK vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5. Celkovo ide o sedem ukrajinských občanov, vrátane bývalého generála ukrajinskej tajnej služby, a dve obrnené vozidlá s hotovosťou, ktoré podľa úradov prepravovali z Rakúska na Ukrajinu celkovo 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata.
Podľa vyhlásenia NAV bolo len v tomto roku cez maďarské územie na Ukrajinu prepravených viac ako 900 miliónov amerických dolárov, 420 miliónov eur a 146 kilogramov zlatých tehličiek.
Vyhlásenie uvádza, že NAV vedie vyšetrovanie v súlade so zákonom o trestnom konaní v spolupráci s TEK. NAV okamžite informoval ukrajinský konzulárny úrad o začatí konania, ten však doposiaľ nereagoval. Transport riadil bývalý generál ukrajinskej tajnej služby.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok ráno vyhlásil, že maďarské úrady v podstate zajali sedem ukrajinských občanov ako rukojemníkov. Napísal, že dôvody akcie nie sú v súčasnosti známe, rovnako ako ani stav zadržaných osôb.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
