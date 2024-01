Zadržali poslanca japonskej vládnej strany,je podozrivý z úplatkárstva

Tokio 7. januára (TASR) - Japonská prokuratúra nariadila prvé zatknutia v súvislosti s úplatkárskym škandálom, pre ktorý podali v demisiu štyria ministri. V nedeľu o tom informovali japonské médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia zatkla 57-ročného Jošitaku Ikedu, poslanca z vládnej Liberálnej demokratickej strany (LDP), pre podozrenie z prijatia úplatkov vo výške približne 48 miliónov jenov (vyše 300.000 eur). Zadržali aj jeho 45-ročného tajomníka.



Prokuratúra ani predstavitelia LDP to bezprostredne nekomentovali. Celkové vyšetrovanie sa týka obvinení z prijatia úplatkov vo výške 500 miliónov jenov (približne 3,1 milióna eur) členmi tejto strany.



Ikeda patril do najväčšej frakcie LDP, ktorej v minulosti predsedal japonský expremiér Šinzó Abe, ktorého v roku 2022 zastrelili počas predvolebného prejavu. Prokuratúra údajne vyšetruje päť zo šiestich frakcií tejto strany.



V decembri po obvineniach z prijatia úplatkov odstúpili zo svojich postov minister hospodárstva a priemyslu Jasutoši Nišimura, minister vnútra Džundži Suzuki a minister poľnohospodárstva Ičiro Mijašita. Nasledoval ich aj vedúci úradu vlády Hirokazu Macuno. Všetci patrili do rovnakej frakcie LDP ako Ikeda.



Polícia následne vykonala v sídle tejto frakcie LDP razie.



V prieskumoch verejnej mienky má Kišida najnižšiu podporu zo všetkých premiérov od návratu LDP k moci v roku 2012. Voliči sú nespokojní najmä s infláciou a tiež Kišidovým prístupom k sérii škandálov.