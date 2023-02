V Mexiku zadržali predstaviteľa drogového kartelu

Mexiko 13. februára (TASR) - Mexické bezpečnostné zložky zadržali popredného predstaviteľa drogového kartelu, ktorý údajne riadil výrobu a predaj omamnej látky fentanyl. Informovalo o tom v nedeľu mexické ministerstvo obrany, píše agentúra Reuters.



Podozrivý, o ktorom polícia hovorí len ako o Josém N., bol zadržaný vo štvrtok v mexickom štáte Sinaloa. Stalo sa tak niekoľko týždňov po návšteve amerického prezidenta Joea Bidena v Mexiku a následnom zatknutí jedného z vodcov vplyvného kartelu Sinaloa Ovídia Guzmána.



Zadržaný José N. podľa mexického rezortu obrany pracoval pre známeho mexického narkobaróna Maya Zambadu, ďalšieho z lídrov kartelu Sinaloa. Podľa vyšetrovateľov José N. zodpovedal za celú logistiku výroby a dodávok fentanylu, po požití ktorého už v susedných Spojených štátoch zomreli tisíce ľudí.



"Je potrebné poznamenať, že podozrivý je považovaný za hlavného výrobcu tabletiek fentanylu a metamfetamínu, no okrem toho vo veľkom množstve pašoval aj kokaín zo Strednej a Južnej Ameriky do USA," uviedlo vo vyhlásení mexické ministerstvo obrany.



Fentanyl má 50-krát silnejší účinok ako heroín a do USA sa pašuje prevažne z Mexika. Americký Úrad pre kontrolu obchodu s drogami (DEA) vlani skonfiškovala viac ako 4500 kilogramov fentanylu, z ktorého by sa dalo vyrobiť viac ako 50,6 milióna fentanylových tabliet.