Zadržali prevádzača, ktorý spôsobil nehodu s dvoma obeťami

Budapešť 16. decembra (TASR) - Rumunská polícia zatkla v pondelok prevádzača, ktorý v apríli na budapeštianskej rýchlostnej ceste smerujúcej na letisko Ferihegy spôsobil nehodu s dvoma obeťami. Podľa servera 444.hu odovzdali 22-ročného Moldavca budapeštianskej polícii, ktorá ho vypočula a vzala do vyšetrovacej väzby, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nehoda sa stala 18. apríla okolo 22.00 h. Vodič smerujúci k centru mesta prešiel pri ulici Billentyű vo vysokej rýchlosti do protismeru, kde sa zrazil s dvoma autami. V prvom vozidle na mieste nehody zomreli muž a žena v strednom veku, v druhom sa dvaja muži zranili ľahko.



Vodič auta s bulharským evidenčným číslom z miesta havárie bez poskytnutia pomoci ušiel. Vo vozidle viezol sedem nepálskych pasažierov.



Polícia rýchlo identifikovala páchateľa E. M., na ktorého vydala zatykač. Muž čelí obvineniam z trestných činov prevádzačstva, spôsobenia dopravnej nehody z nedbanlivosti s následkom úmrtia a neposkytnutia pomoci. Sedem nepálskych pasažierov, ktorí vstúpili do krajiny nelegálne, je stále vo väzbe.