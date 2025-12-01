Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali prevádzačov pašujúcich 18 cudzincov z Bulharska do Talianska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Colníci zastavili nákladné vozidlo smerujúce z Bulharska do Talianska kvôli rutinnej kontrole na odpočívadle Csörnyeföld na diaľnici M7 pri slovinských hraniciach.

Autor TASR
Budapešť 1. decembra (TASR) - Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) odhalili dvojicu prevádzačov, ktorá sa cez Maďarsko pokúsila prepašovať v kamióne 18 cudzincov z Bulharska do Talianska. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Colníci zastavili nákladné vozidlo smerujúce z Bulharska do Talianska kvôli rutinnej kontrole na odpočívadle Csörnyeföld na diaľnici M7 pri slovinských hraniciach. Podľa dokladov prevážal kamión izolačný materiál. V nákladovom priestore však príslušníci NAV odhalili úkryt so 16 mužmi a dvomi ženami.

Ilegálnych migrantov, ktorí o sebe tvrdili, že sú z Iránu a z Iraku, prevážali v drsných podmienkach. Na dlhú cestu im zabezpečili na vykonávanie telesnej potreby iba jeden sud, píše sa vo vyhlásení NAV.

Colníci zavolali okamžite políciu, ktorá prevzala vodiča, jeho spolujazdca a prevážané osoby. Dvoch prevádzačov zadržalo policajné riaditeľstvo Zalianskej stolice a začalo ich trestne stíhať. Súd obom nariadil vyšetrovaciu väzbu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
