Za korupciu zadržali primátora ruského mesta Tomsk

Moskva 13. novembra (TASR) - Ruská polícia zadržala v piatok primátora sibírskeho mesta Tomsk, ktorý je podozrivý zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. K jeho zadržaniu došlo dva mesiace po tom, čo tím kritika Kremľa a aktivistu Alexeja Navaľného zverejnil závery vyšetrovania podozrení z korupcie medzi komunálnymi úradníkmi v Tomsku. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io.



Koncom augusta, práve pri návrate z mesta Tomsk do Moskvy, prišlo 44-ročnému Navaľnému na palube lietadla nevoľno. Jeho stav si vyžiadal urgentné medzipristátie v Omsku, kde ho hospitalizovali. Po dvoch dňoch ho odtiaľ previezli do Nemecka, kde sa laboratórnymi analýzami zistilo, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou triedy novičok.



Vyšetrovací výbor (Sledkom), ktorý sa v Rusku zaoberá závažnými trestnými činmi, vo svojom vyhlásení informoval o začatí vyšetrovania 61-ročného Ivana Kľajna - primátora Tomska od roku 2013 za vládnu stranu Jednotné Rusko.



Sledkom dodal, že v Kľajnovom dome a kancelárii prebiehajú domové prehliadky.



Vo svojom vyhlásení k prípadu Sledkom spresnil, že Kľajn - hlavný akcionár miestneho pivovaru - nariadil v roku 2016 podriadeným sfalšovať doklady o pozemkoch vedľa svojho pivovaru, aby zabránil miestnemu podnikateľovi začať tam stavať. V dôsledku toho utrpel tento podnikateľ "značnú škodu".



Ruská štátna televízia vo svojej spravodajskej relácii odvysielala šot, ako maskovaní agenti Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) prišli Kľajna zatknúť priamo v zasadacej miestnosti počas rannej porady.



Svoje závery vyšetrovania pomerov na vládnych úradoch v Tomsku zverejnila Navaľného nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) v septembri.



V reportáži FBK sa o Tomsku hovorilo, že je to mesto, "kde je všetko presiaknuté korupciou, ktorá ovplyvňuje život každého človeka".



Navaľného vyšetrovaním sa zistilo, že členovia vládnucej strany Jednotné Rusko zadávali verejné objednávky spoločnostiam, ktoré de facto kontrolovali miestni stranícki úradníci. Vo vyšetrovaní FBK sa však nespomína Kľajn.



Keď sa v Rusku v septembri konali komunálne voľby, dva mandáty v miestnom zastupiteľstve v Tomsku získali aj dvaja kandidáti podporovaní Navaľného tímom.