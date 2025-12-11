< sekcia Zahraničie
Zadržali ruského archeológa pre rabovanie vykopávok na Kryme
Poľská prokuratúra v e-mailovom vyhlásení uviedla, že súd schválil, aby muž, označovaný v súdnych dokumentoch iba ako Alexander B., zostal vo väzbe 40 dní.
Varšava 11. decembra (TASR) - Poľské úrady na žiadosť Ukrajiny zadržali ruského archeológa Alexandra Buťagina, ktorý je podozrivý z nelegálnych archeologických vykopávok a rabovania historických artefaktov na ukrajinskom Krymskom polostrove anektovanom Ruskom. Tento krok vyvolal pobúrenie v Moskve, ktorá žiada jeho okamžité prepustenie. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Ukrajina, ktorá niektoré múzejné exponáty presunula do zahraničia kvôli ich bezpečnosti, obviňuje Rusko, že po začatí vojenskej invázie v roku 2022 vyviezlo z Krymu, ale aj z iných častí Ukrajiny cenné historické objekty.
„(Ukrajinci) majú voči tejto osobe podozrenie v súvislosti s krádežou kultúrneho dedičstva,“ vysvetlil poľský minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak pre súkromnú stanicu TOK FM. „Súd nariadil jeho zadržanie, aby sa tento prípad mohol pokojne vyriešiť,“ doplnil,
Siemoniakov hovorca Jacek Dobrzyňski pre stanicu Polsat News uviedol, že Rus bol vo Varšave zadržaný ešte 4. decembra.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí identifikovalo muža ako Alexandra Buťagina a uviedlo, že je zamestnancom štátneho múzea Ermitáž v Petrohrade. Dodalo, že Buťagin dostal pozvánku, aby vo Varšave a v niekoľkých ďalších európskych mestách predniesol sériu prednášok o Poslednom dni Pompejí.
Z ukrajinskej prokuratúry ani z ukrajinského ministerstva kultúry neprišla bezprostredná reakcia.
Prokuratúra ukrajinskej Autonómnej republiky Krym, ktorá po tom, ako Rusko polostrov obsadilo a anektovalo, sídli v ukrajinskom meste Cherson, pred časom uviedla, že tím Alexandra B. vykonával nepovolené vykopávky v starovekom meste Myrmekion v oblasti mesta Kerč, pričom spôsobil škody vo výške viac ako 200 miliónov hrivien (4,045 milióna eur).
Ukrajina tiež tvrdí, že Buťaginov tím zhabal 30 zlatých mincí, z ktorých 26 nieslo meno Alexandra Veľkého a štyri boli vyrazené počas vlády jeho brata Filipa III. Arridaiosa.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odsúdil konanie Poľska voči ruskému občanovi a označil ich za „absolútnu právnu tyraniu.“
Peskov dodal, že „vzhľadom na zjavné nepriateľstvo voči Rusku, ktoré momentálne vo Varšave prevláda, Poľsko určite nie je najvhodnejšie miesto na cestovanie a návštevy našich občanov.“
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Buťaginovo zadržanie je politicky motivované, a varovalo, že takéto spolitizované kroky nezostanú nepotrestané.
Ruskí diplomati podľa ministerstva navštívili Buťagina vo väzbe a sú v kontakte s jeho právnikom, ktorý sa odvolal proti rozhodnutiu poľského súdu o jeho väzobnom stíhaní.
