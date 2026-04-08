Zadržali sedem ľudí pre podozrenie z podvodu s európskymi dotáciami
V rámci 13 domových a firemných prehliadok, a to aj v budove ministerstva, bolo podľa EPPO zaistené množstvo dôkazov vrátane dvoch miliónov eur na bankových účtoch.
Autor TASR
Praha 8. apríla (TASR) - Česká polícia v stredu zadržala sedem ľudí podozrivých z protiprávneho konania pri udeľovaní dotácií na inovačné centrum pre začínajúce vedecké firmy a projekty. O prípade v stredu informovala Európska prokuratúra (EPPO) s tým, že medzi zadržanými sú aj dvaja vysokopostavení ľudia z českého ministerstva priemyslu a obchodu a tiež úradník stavebného úradu, píše spravodajkyňa TASR.
V rámci 13 domových a firemných prehliadok, a to aj v budove ministerstva, bolo podľa EPPO zaistené množstvo dôkazov vrátane dvoch miliónov eur na bankových účtoch. Na prípade spolupracuje Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Jej hovorca Jaroslav Ibehej potvrdil, že ich policajný útvar v stredu vykonáva úkony trestného konania, nechcel však uviesť ďalšie podrobnosti.
Prípad sa týka európskych dotácií z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť (OP EIC). EPPO v tlačovej správe uviedla, že istý podnikateľ je podozrivý z toho, že využil svoje kontakty na vysokopostavených verejných činiteľov v prospech dvoch spoločností, ktoré riadi. Podozrivý spolu s ďalšími osobami predložil ministerstvu, ktoré má dotačný program na starosti, nepravdivé alebo skreslené informácie.
Dvaja vysokopostavení činitelia z rezortu priemyslu a obchodu a tiež vysokopostavený úradník stavebného úradu zodpovedný za reguláciu výstavby, sú podozriví zo zneužitia právomoci v prospech zločineckej skupiny. Dôkazy získané v rámci vyšetrovania podľa Európskej prokuratúry naznačujú, že bez nich by dotácie udelené neboli. Ministerstvo sa k prípadu zatiaľ nevyjadrilo.
V rámci 13 domových a firemných prehliadok, a to aj v budove ministerstva, bolo podľa EPPO zaistené množstvo dôkazov vrátane dvoch miliónov eur na bankových účtoch. Na prípade spolupracuje Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Jej hovorca Jaroslav Ibehej potvrdil, že ich policajný útvar v stredu vykonáva úkony trestného konania, nechcel však uviesť ďalšie podrobnosti.
Prípad sa týka európskych dotácií z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť (OP EIC). EPPO v tlačovej správe uviedla, že istý podnikateľ je podozrivý z toho, že využil svoje kontakty na vysokopostavených verejných činiteľov v prospech dvoch spoločností, ktoré riadi. Podozrivý spolu s ďalšími osobami predložil ministerstvu, ktoré má dotačný program na starosti, nepravdivé alebo skreslené informácie.
Dvaja vysokopostavení činitelia z rezortu priemyslu a obchodu a tiež vysokopostavený úradník stavebného úradu zodpovedný za reguláciu výstavby, sú podozriví zo zneužitia právomoci v prospech zločineckej skupiny. Dôkazy získané v rámci vyšetrovania podľa Európskej prokuratúry naznačujú, že bez nich by dotácie udelené neboli. Ministerstvo sa k prípadu zatiaľ nevyjadrilo.