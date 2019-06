Zadržali šéfa jemenskej pobočky Islamského štátu

Šéf jemenskej pobočky IS abú Usáma Muhádžir bol zadržaný začiatkom júna spolu s ďalšími členmi tejto džihádistickej skupiny, uviedol hovorca koalície Turkí al-Málkí, ktorého citovala agentúra AFP.

Rijád 25. júna (TASR) - Saudskoarabské a jemenské špeciálne jednotky zadržali šéfa jemenskej pobočky teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Oznámila to v utorok vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou.



Šéf jemenskej pobočky IS abú Usáma Muhádžir bol zadržaný začiatkom júna spolu s ďalšími členmi tejto džihádistickej skupiny, uviedol hovorca koalície Turkí al-Málkí, ktorého citovala agentúra AFP.



Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je od roku 2015 zapojená do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády proti tzv. húsíom - šiitským povstalcom.