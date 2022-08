Zadržali šéfa laboratória, ktoré pracuje na hypersonických raketách

Moskva 5. augusta (TASR) – Riaditeľa ruského laboratória podieľajúceho sa na vývoji hypersonických rakiet zadržali pre podozrenie z vlastizrady. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním sa piatkovú správu ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že jeho krajina má v oblasti hypersonických striel strategickú výhodu. Do výzbroje ruských námorných síl ich podľa Moskvy plánujú zaradiť v najbližších mesiacoch a môžu dosiahnuť až deväťnásobok rýchlosti zvuku.



Zadržaný Andrej Šipľuk vedie laboratórium hypersoniky v Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky v Novosibirsku. V posledných rokoch koordinoval výskum na podporu vývoja hypersonických raketových systémov, vyplýva z informácií na webovej stránke ústavu. Podľa policajných zdrojov ho previezli do väznice Lefortovo v Moskve.



V júli TASS informovala o zadržaní ďalšieho popredného vedca z tohto ústavu Anatolija Maslova. Odvolávala sa na zdroj blízky federálnym vyšetrovateľom, podľa ktorého je Maslov podozrivý z vyzradenia štátneho tajomstva o hypersonickej technológii.



V uplynulých rokoch obvinili viacero ruských vedcov z vlastizrady. Pre obvinenia z poskytnutia citlivých informácií zahraničiu môžu dostať trest až 20 rokov väzenia. Kritici Kremľa tvrdia, že zatknutia sú často výsledkom nepodloženej podozrievavosti, píše Reuters.



Dmitrij Kolker, doktor fyziky a matematiky z Novosibirskej štátnej univerzity špecializujúci sa na lasery, v júli zomrel na rakovinu pankreasu krátko po tom, ako ho už v terminálnom štádiu ochorenia zadržali pre podozrenie zo spolupráce s čínskymi tajnými službami a previezli do Moskvy.