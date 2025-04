Zadržali seniora, ktorý sa vyhrážal sudkyni v kauze Le Penovej

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzska polícia v utorok zadržala 76-ročného muža, ktorý sa vyhrážal smrťou predsedníčke súdu v prípade krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) a jej líderky Mariny Le Penovej. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Senior z parížskeho predmestia La Garenne-Colombes po zverejnení rozsudku nad Le Penovou a RN zverejnil na svojom konte na sieti X status: „Čo si táto mrcha zaslúži“ a pripojil k nemu fotografiu gilotíny. Polícia tohto muža zadržala pre podozrenie z vyhrážania sa sudcovi smrťou a pohŕdania súdom.



Marine Le Penová i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národné združenie (RN) boli 31. marca súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Politička bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.



Od vynesenia tohto rozsudku sa sudcovia, ktorí rozhodnutie vydali, a najmä predsedníčka 11. nápravnovýchovného senátu parížskeho súdu, stali terčom vyhrážok. Niektoré boli také závažné, že predsedníčka súdu dostala policajnú ochranu.



Vyhrážkami zverejnenými na sociálnych sieťach sa začala zaoberať prokuratúra v Bobigny v metropolitnej oblasti Paríža. Podľa zistení prokuratúry by takéto prípady bolo možné stíhať ako kyberšikanu, vyhrážanie sa smrťou, verejné urážky a zverejňovanie osobných informácií, ktoré predstavujú riziko v podobe ujmy na zdraví alebo majetku. Priťažujúcou okolnosťou je to, že všetky poškodené osoby sú zamestnanci štátnej správy.



Denník Le Parisien dodal, že prokuratúra od začiatku tohto roka koná aj v ďalšom podobnom prípade: ide o vyhrážky smrťou, ktoré boli zverejnené na krajne pravicovej webovej stránke Riposte Laque. Vyhrážky sa týkali sudcu a dvoch prokurátorov, ktorí vzniesli obvinenia proti obžalovaným vrátane Le Penovej. Identifikovaní boli piati podozriví, ktorých čaká výsluch.