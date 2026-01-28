Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali šesť osôb pre podozrenie zo špionáže pre Irán

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Všetkým šiestim osobám sudca v Istanbule nariadil predbežné zadržanie na základe obvinenia z politickej a vojenskej špionáže.

Autor TASR
Ankara 28. januára (TASR) - Turecká Národná spravodajská organizácia (MIT)v spolupráci s protiteroristickou políciou zadržala šesť ľudí vrátane občana Iránu pre podozrenie zo špionáže pre islamskú republiku. V stredu o tom informovala turecká agentúra Anadolu, píše TASR.

Orgány zadržali podozrivých v piatich provinciách Turecka. Zadržané osoby boli údajne v kontakte s iránskymi Revolučnými gardami a sú obvinené zo zhromažďovania informácií o vojenských základniach a ďalších citlivých zariadeniach v Turecku. Údajne taktiež sledovali leteckú základňu na juhu Turecka.

Všetkým šiestim osobám sudca v Istanbule nariadil predbežné zadržanie na základe obvinenia z politickej a vojenskej špionáže.

Irán sa k udalosti dosiaľ nevyjadril, informuje AP.

Americká tlačová agentúra konštatuje, že k tomuto zadržaniu došlo v čase, keď na Blízkom východe rastie napätie z dôvodu obáv, že Spojené štáty zasiahnu v Iráne. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu vojenskou intervenciou pre potlačenie rozsiahlych protivládnych protestov, pri ktorých podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA so sídlom v USA od konca decembra prišlo o život viac než 6000 mŕtvych.

Tureckí vládni predstavitelia vyzvali na dialóg na vyriešenie problémov v Iráne. Turecko podľa ministra zahraničných vecí Hakana Fidana odmieta vojenskú operáciu proti islamskej republike.
