Ruská FSB zadržala sociológa kritického voči Kremľu

Moskva 26. júla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu zadržala popredného sociológa Borisa Kagarlického, ktorý čelí obvineniam z podnecovania terorizmu na internete. V prípade usvedčenia mu hrozí až sedemročný väzenský trest, informuje agentúra AFP.



Sociológa podľa správ ruských štátnych médií vyšetrujú v súvislosti s jedným z jeho príspevkov v aplikácii Telegram. Analyzoval v ňom vojenské dôsledky výbuchu Krymského mosta z vlaňajšieho októbra, píše denník The Moscow Times s odvolaním sa na jeho právnika.



Kagarlickij (64) sa v minulosti vyslovil aj proti ruskej invázii na Ukrajinu.



Krátko po zadržaní ho oficiálne vzali do väzby, v ktorej na základe rozhodnutia súdu zostane minimálne do 24. septembra, zatiaľ čo sa bude pripravovať jeho súdny proces.



"Profesor Kagarlickij vo svojej práci nikdy nepodporoval ani neobhajoval terorizmus. Cieľom všetkých jeho vyjadrení bolo poukázať na skutočné problémy, ktorým čelí ruský štát," uviedol sociológov právnik.



Kagarlického už vlani ruské úrady označili za "zahraničného agenta". Toto označenie, pripomínajúce "nepriateľa ľudu" zo sovietskej éry, sa v posledných rokoch v Rusku používa najmä v súvislosti s kritikmi Kremľa, novinármi či ľudskoprávnymi aktivistami, obvinenými z vykonávania politickej činnosti financovanej zo zahraničia, konštatuje AFP.



Rusko od začiatku invázie vo februári v roku 2022 zintenzívnilo zásahy proti svojim kritikom. Väčšina z oponentov vojny je už buď v exile alebo vo väzení, tisíce ruských občanov protestujúcich proti invázii tamojšie úrady zadržali, dodáva AFP.



Spravodajský portál Novaja Gazeta Europe uviedol, že ruské bezpečnostné zložky v spojitosti s prípadom Kagarlického prehľadali aj dom moskovského aktivistu a psychológa Alexandra Arčagova, ktorého následne predviedli na výsluch. V celom prípade by mal údajne figurovať ako svedok.



Kagarlickij je profesorom na Moskovskej škole sociálnych a ekonomických vied, ktorá bola v minulosti baštou liberálnych hodnôt. Vo svojej práci sa venoval prevažne ruskej spoločnosti a ľavicovej politickej histórii. V rokoch 1982-1983 bol politickým väzňom sovietskeho režimu.