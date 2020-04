Zadržali štyroch mužov z Tadžikistanu podozrivých z plánovania útokov

Karlsruhe 15. apríla (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra vydala v stredu príkaz na zadržanie štvorice mužov z Tadžikistanu, ktorí sú podozriví z plánovania teroristických útokov v mene tzv. Islamského štátu (IS) v Nemecku. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že muži boli zatknutí v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, konkrétne v mestách Essen, Neuss a Siegen a v okrese Heinsberg.



Predpokladaným vodca skupiny, 30-ročný Ravsan B., sa už od minulého roka nachádza vo vyšetrovacej väzbe po tom, čo boli uňho zaistené zbrane.



K IS sa muži podľa informácií magazínu Der Spiegel pridali v januári 2019. Údajne boli v kontakte s vysoko postavenými predstaviteľmi IS v Sýrii, ako aj s inými regionálnymi pobočkami tejto teroristickej organizácie. Cieľmi plánovaných útokov mali byť americké inštitúcie v Nemecku, ale aj osoby kritizujúce islam.



Členovia skupiny si už stihli na internete objednať materiál potrebný na zostrojene bombovej nálože. Pri záťahoch zaistili policajti aj niekoľko funkčných zbraní, píše Der Spiegel.