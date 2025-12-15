< sekcia Zahraničie
Zadržali syna režiséra Reinera, Trump jeho smrť pripisuje politike
Amerického režiséra a jeho manželku našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles. Obaja zomreli zrejme na následky bodných poranení.
Autor TASR
Los Angeles 15. decembra (TASR) - Americké orgány činné v trestnom konaní v pondelok zadržali syna zosnulého režiséra Roba Reinera. Podľa agentúry Reuters je 32-ročný Nick Reiner obvinený z vraždy a kaucia na jeho prepustenie je stanovená na štyri milióny dolárov. Americký prezident Donald Trump už smrť manželov pripísal Reinerovým kritickým postojom voči svojej vláde, informuje TASR.
Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles. Obaja zomreli zrejme na následky bodných poranení.
Na miesto boli privolaní okolo 15.30 h miestneho času najprv zdravotníci, o niekoľko minút neskôr tam vyslali aj policajtov.
K nešťastnej udalosti sa už vyjadril aj Trump. Šéf Bieleho domu smrť Reinerovcov bez poskytnutia dôkazov zvalil na režisérove politické postoje. Svojou kritikou voči Trumpovej vláde podľa neho režisér spôsobil hnev u mnohých ľudí. „Bolo o ňom známe, že svojou zúrivou posadnutosťou prezidentom Donaldom J. Trumpom privádzal ľudí do šialenstva, pričom jeho očividná paranoja dosahovala nové výšiny,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Agentúra Reuters pripomína, že Reiner sa pravidelne vyjadroval k politickým otázkam a bol známy svojimi liberálnymi postojmi.
Reiner sa narodil 6. marca 1947. Dlho bol jedným z najplodnejších režisérov v Hollywoode a nakrútil niektoré z najpamätnejších filmov 80. a 90. rokov, ako Hrá skupina Spinal Tap (1984), Princezná nevesta (1987), Keď Harry stretol Sally (1989), Misery nechce zomrieť (1990) či Zopár správnych chlapov (1992). Naposledy menovaná dráma bola nominovaná na Oscara za najlepší film.
