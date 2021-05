Zadržali talianskeho priekupníka drog, ktorý bol na úteku 15 rokov

Rím 28. mája (TASR) - Talianskeho priekupníka drog, ktorý unikal zatknutiu 15 rokov, zadržali po tom, čo sa vrátil domov na narodeniny svojej dcéry, uviedla v piatok talianska polícia.



David Cittadini si má odpykať vo väzení 13 rokov a štyri mesiace za zločinecké sprisahanie a medzinárodný obchod s drogami, informovala agentúra AFP.



Polícia vo vyhlásení spresnila, že vedela, že Cittadini žije v Španielsku - ale vedela aj to, že je v kontakte so svojou rodinou v Ríme, "najmä s matkou a dcérou, na ktorých je veľmi naviazaný". Preto v období pred 23. narodeninami jeho dcéry policajti v civile stáli celé dni pred bytovým domom jeho matky, až kým sa Cittadini neobjavil.



Policajti v prestrojení za doručovateľov vtrhli do bytu, kde našli Cittadiniho a sfalšovaný preukaz totožnosti, na základe ktorého priletel z Barcelony. Zatkli ho, keď sa snažil skryť v spálni, poznamenala polícia.



V roku 2006 talianske úrady nariadili zatknutie Cittadiniho a ďalších 26 podozrivých osôb na základe vyšetrovania, ktoré viedli protimafiánski prokurátori a jednotka polície pre špeciálne operácie.



Podľa prokurátorov Cittadini zohrával vedúcu úlohu v pašeráckej sieti, ktorá dodávala drogy dílerom v Ríme, pričom kokaín a hašiš získavala z Južnej Ameriky a Maroka.