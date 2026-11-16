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Zadržali troch mladistvých podozrivých z prípravy teroristického útoku
Zabezpečená internetová korešpondencia poukazuje na záujem podozrivých o výrobu výbušnín, úpravu zbraní a ich využitie na teroristické činy.
Autor TASR
Gdansk 16. novembra (TASR) - Poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) zadržala troch tínedžerov podozrivých z prípravy teroristického útoku. Mladíci sympatizovali s neonacistickou teroristickou organizáciou, zaujímali sa o výrobu výbušnín a úpravu strelných zbraní. Dvaja z nich údajne diskutovali o možnosti odpálenia bomby v budove, v ktorej býva osoba, ktorú poznajú. V pondelok to na sociálnej sieti X oznámil minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a denníka Rzeczpospolita.
Gdanská pobočka ABW 24. septembra postúpila prokuratúre informácie o mladých ľuďoch fascinovaných činnosťou medzinárodnej neonacistickej organizácie. Podľa portálu Rzeczpospolita môže ísť o organizácie Atomwaffen Division, The Base či Terrorgram, ktoré sa vyznačujú decentralizovanou štruktúrou a ich sympatizanti pôsobia na kanáloch Telegram a Discord.
Zabezpečená internetová korešpondencia poukazuje na záujem podozrivých o výrobu výbušnín, úpravu zbraní a ich využitie na teroristické činy. Jeden z mladíkov zverejňoval na internete obsah podnecujúci k extrémizmu a násiliu. V jeho byte sa našli chemické látky, ktoré slúžia na výrobu výbušnín.
Prvý 17-ročný mladík čelí obvineniam z držby tzv. rúrkovej bomby, ktorú mal v úmysle odovzdať organizácii, z úpravy vzduchovky na strelnú zbraň a z propagovania obsahu podnecujúceho k nenávisti a terorizmu. Bol zadržaný na dva mesiace. Druhý 17-ročný muž čelí obvineniu z účasti na zločineckej skupine teroristického charakteru, z držby materiálov propagujúcich nacizmus a z prípravy bombového útoku. Súd ho vzal do väzby na tri mesiace.
Tretí zadržaný, 16-ročný mladík, čelí obvineniam z účasti v organizovanej skupine, podnecovania k nenávisti a terorizmu a navádzania k násiliu na rasovom základe. Súd 5. novembra rozhodol o jeho umiestnení do zariadenia pre mladistvých.
Vyšetrovatelia analyzujú zaistenú korešpondenciu, ako aj zvukové a obrazové záznamy a zároveň zisťujú totožnosť ostatných členov skupiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Gdanská pobočka ABW 24. septembra postúpila prokuratúre informácie o mladých ľuďoch fascinovaných činnosťou medzinárodnej neonacistickej organizácie. Podľa portálu Rzeczpospolita môže ísť o organizácie Atomwaffen Division, The Base či Terrorgram, ktoré sa vyznačujú decentralizovanou štruktúrou a ich sympatizanti pôsobia na kanáloch Telegram a Discord.
Zabezpečená internetová korešpondencia poukazuje na záujem podozrivých o výrobu výbušnín, úpravu zbraní a ich využitie na teroristické činy. Jeden z mladíkov zverejňoval na internete obsah podnecujúci k extrémizmu a násiliu. V jeho byte sa našli chemické látky, ktoré slúžia na výrobu výbušnín.
Prvý 17-ročný mladík čelí obvineniam z držby tzv. rúrkovej bomby, ktorú mal v úmysle odovzdať organizácii, z úpravy vzduchovky na strelnú zbraň a z propagovania obsahu podnecujúceho k nenávisti a terorizmu. Bol zadržaný na dva mesiace. Druhý 17-ročný muž čelí obvineniu z účasti na zločineckej skupine teroristického charakteru, z držby materiálov propagujúcich nacizmus a z prípravy bombového útoku. Súd ho vzal do väzby na tri mesiace.
Tretí zadržaný, 16-ročný mladík, čelí obvineniam z účasti v organizovanej skupine, podnecovania k nenávisti a terorizmu a navádzania k násiliu na rasovom základe. Súd 5. novembra rozhodol o jeho umiestnení do zariadenia pre mladistvých.
Vyšetrovatelia analyzujú zaistenú korešpondenciu, ako aj zvukové a obrazové záznamy a zároveň zisťujú totožnosť ostatných členov skupiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)