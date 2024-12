Zadržali troch mužov podozrivých z plánovania extrémistického útoku

Berlín 10. decembra (TASR) - Úrady v Nemecku zadržali troch mladých mužov pre podozrenie z prípravy "závažného násilného činu". Polícia u nich zaistila aj útočnú pušku a muníciu, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a AP.



Podozrivé osoby zadržala polícia už v nedeľu. Ide o dvoch nemecko-libanonských bratov z mesta Mannheim vo veku 15 a 20 rokov a jedného nemecko-tureckého občana zo spolkovej krajiny Hesensko, ozrejmila miestna prokuratúra a polícia.



Bratia sú obvinení z prípravy útoku motivovaného náboženskou ideológiou a "hlbokými sympatiami" k organizácii Islamský štát (IS). Okrem iného si zaobstarali aj útočnú pušku a muníciu. Zbraň sa našla v dome 22-ročného mladíka, uvádza sa vo vyhlásení. Vyšetrovatelia našli aj maskovaciu kuklu, ochrannú vestu a niekoľko nožov spolu s mobilnými telefónmi.



Sudca v pondelok rozhodol o väzbe podozrivých až do prípadného vznesenia obvinenia. Polícia a prokurátori upresnili, že verejnosti nikdy nehrozilo "konkrétne nebezpečenstvo", no bezprostredne neuviedli, či existoval podrobný plán útoku alebo jeho cieľ.