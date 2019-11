Zadržali troch prívržencov IS podozrivých z plánovania bombového útoku

Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Nemecká polícia zadržala v utorok troch stúpencov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí sú podozriví z plánovania bombového útoku. Informovala o tom prokuratúra v meste Frankfurt nad Mohanom, píšu agentúry Reuters a AFP.



Trojicu mužov zatkli v meste Offenbach am Main v spolkovej krajine Hesensko. Podľa prokuratúry plánovali v regióne spáchať nábožensky motivovaný trestný čin s použitím výbušnín a strelných zbraní; ich cieľom bolo zabiť čo možno najvyšší počet neveriacich.



Hlavným podozrivým je 24-ročný nemecký občan macedónskeho pôvodu, ktorý podľa hlavnej prokurátorky Nadje Niesenovej zaobstaral "základné komponenty na výrobu výbušnín" a na internete vyhľadával zbrane, ktoré mali byť použité počas útoku.



Polícia v jeho byte zaistila rozličné látky a zariadenia. Tento muž predstúpi v utorok pred súd vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý rozhodne o tom, či naňho vydá zatykač a či bude musieť zostať vo väzbe až do začiatku súdneho procesu. Ďalšími dvoma zadržanými sú tureckí občania vo veku 21 a 22 rokov.



Všetci traja zadržaní sa v minulosti podľa svedkov označili za prívržencov IS, uviedla prokuratúra. K ich zadržaniu došlo po tom, ako približne 170 policajtov prehľadalo tri byty v meste Offenbach am Main.



V Nemecku došlo v posledných rokoch k viacerým džihádistickým útokom, ku ktorým sa prihlásil IS. Najviac obetí si vyžiadal útok v roku 2016, keď 23-ročný občan Tuniska s ukradnutým vozidlom vrazil do ľudí na jednom z berlínskych vianočných trhov. O život vtedy prišlo 12 ľudí.