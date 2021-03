Zadržali údajného obchodníka so zbraňami, blízkeho Lukašenkovi

Minsk 23. marca (TASR) - Úrady Konžskej demokratickej republiky (KDR) zadržali Alexandra Zingmana, podnikateľa blízkeho bieloruskému vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi. Zingman je obvinený z nelegálneho obchodovania so zbraňami, informoval v utorok spravodajský portál BelSat.eu.



Portál citoval juhoafrický internetový denník Daily Maverick, podľa ktorého Zingman dodáva do Afriky priemyselné vybavenie.



Zingman oficiálne zastáva post honorárneho konzula Zimbabwe v Bielorusku a má dve občianstva - americké a bieloruské. Polícia ho zadržala ešte 17. marca v meste Lubumbashi, kde sa predtým stretol s bývalým prezidentom KDR Josephom Kabilom.



Podľa portálu TUT.by, odvolávajúceho sa na zdroje v KDR, boli miestne úrady vystavené nátlaku vlád Spojených arabských emirátov a Zimbabwe, aby Zingmana prepustili. Zatiaľ však zostáva vo väzbe.



Iný nemenovaný zdroj v KDR podľa TUT.by vyslovil domnienku, že Zingman bol v KDR, aby rokoval o dodávkach zbraní s exprezidentom Kabilom, ktorý má so svojím nástupcom vo funkcii Félixom Tshisekedim napäté vzťahy. Podľa tohto zdroja však neexistujú dôkazy, že by Kabila pozval Zingmana na rokovanie alebo s ním uzavrel nejaké kontrakty.



Alexandr Zingman bol v Bielorusku dlho neznámou osobou a málokto vedel o jeho existencii. Situácia sa zmenila v januári 2019, keď sa stal honorárnym konzulom Zimbabwe v Minsku. Kancelária tohto úradu sa nachádza v hoteli President a spadá pod Správu pre záležitosti úradu prezidenta (UDP).



Zimbabwianske médiá označujú Zingmana buď za "poradcu" šéfa UDP Viktara Šejmana, alebo za známeho bieloruského podnikateľa.



TUT.by pripomína, že Lukašenko dal Šejmanovi pokyn, aby dozeral na záležitosti súvisiace s Afrikou. Počas Šejmanových služobných ciest v Afrike bolo v jeho blízkosti často vídať aj Zingmana.



BelSat dodáva, že Zingman sa predtým spomínal v správach týkajúcich sa obchodov so zbraňami v Zambii a Zimbabwe. On sám však všetky tieto tvrdenia popieral.



Spolu so Zigmanom zadržali v KDR aj generálneho riaditeľa spoločnosti AFTRADE Aleha Vodčyca a talianskeho podnikateľa Paola Persica.