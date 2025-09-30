< sekcia Zahraničie
Zadržali Ukrajinca podozrivého z účasti na výbuchu Nord Streamu
Podľa nemeckých vyšetrovateľov je inštruktor potápania Wolodymyr Z. podozrivý, že v septembri 2022 vyplával z Rostocku na jachte a umiestnil výbušniny na podmorskú časť potrubia.
Autor TASR
Varšava 30. septembra (TASR) - Poľská polícia v utorok zadržala neďaleko Varšavy Ukrajinca Wolodymyra Z., ktorého nemecké orgány podozrievajú z účasti na výbuchu plynovodu Nord Stream. Na muža nemecký súd vydal európsky zatykač a po zadržaní bol odovzdaný Krajskej prokuratúre vo Varšave, ktorá pripravuje jeho vydanie do Nemecka. Zadržanie potvrdil jeho právny zástupca, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálu rádia RMF FM.
Podľa nemeckých vyšetrovateľov je inštruktor potápania Wolodymyr Z. podozrivý, že v septembri 2022 vyplával z Rostocku na jachte a umiestnil výbušniny na podmorskú časť potrubia. Obhajoba tvrdí, že nie sú dôvody na jeho vydanie, pričom poukazuje na fakt, že vlastníkom Nord Streamu je ruský Gazprom. Advokát Tymoteusz Paprocki zároveň uviedol, že zatiaľ neexistujú dôkazy o účasti jeho klienta na sabotáži.
Nemecké médiá už v lete informovali, že Wolodymyr Z. donedávna žil pri Varšave. Európsky zatykač naňho bol zaslaný poľským úradom už začiatkom júna 2024, no muž opustil Poľsko a vyhol sa zadržaniu.
Prípad súvisí aj so zatknutím ďalšieho Ukrajinca, Serhija K., v auguste v talianskom Rimini. Podľa prokuratúry mal na jachte koordinovať umiestnenie náloží v blízkosti dánskeho ostrova Bornholm, kde došlo k explóziám. Nemecké orgány ho obvinili zo spôsobenia výbuchov na plynovodoch Nord Stream.
Plynovod Nord Stream 1, s kapacitou viac než 55 miliárd kubických metrov plynu ročne, fungoval od rokov 2011 a 2012. Paralelný Nord Stream 2 bol dokončený, no nikdy nezačal prevádzku v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. V septembri 2022 boli oba plynovody poškodené v dôsledku explózií.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
