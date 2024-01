Zadržali vyše 1100 migrantov snažiacich sa dostať do Španielska

Rabat 2. januára (TASR) - Marocká armáda v utorok oznámila, že pri rôznych operáciách v pobrežných oblastiach zadržala zhruba 1110 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať na španielske Kanárske ostrovy a na územie enkláv Ceuta a Melilla. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Marocké pohraničné jednotky od minulého štvrtka zmarili viaceré operácie nelegálnej imigrácie, uvádza sa vo vyhlásení generálneho štábu kráľovských ozbrojených síl. Zadržaní migranti boli občanmi rôznych arabských krajín, najmä Maroka, Alžírska, Tuniska a Jemenu.



Marocké námorné sily tiež zadržali dve lode s viac ako 150 migrantmi na palube neďaleko pobrežného mesta Dachla v regióne Západná Sahara, ktorí smerovali na Kanárske ostrovy. Marocká armáda dodala, že niektorí migranti mierili aj do Ceuty a Melilly.



Ceuta a Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, sústavne monitorované políciou.



Desaťtisíce migrantov z afrických krajín sa každoročne pokúšajú dostať do Španielska na veľkých člnoch. Väčšina z nich smeruje na Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne, niektorí sa pokúšajú preplávať cez Stredozemné more do pevninského Španielska. Tisíce z nich počas tejto cesty zahynú.