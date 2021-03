Zadržali ženu, ktorá dlhé roky lietala načierno

New York 17. marca (TASR) - Polícia zadržala v utorok na O'Hareovom medzinárodnom letisku v Chicagu ženu, ktorej sa od roku 2002 podarilo približne 20- až 30-krát nepozorovane dostať na palubu lietadla a odletieť bez letenky. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Marilyn Hartmanovú, ktorá sa stala známou ako "sériová čierna pasažierka", zadržali na chicagskom letisku pred začiatkom bezpečnostnej kontroly. Hartmanová mala na toto letisko zakázaný vstup. Naposledy ju tam totiž zadržali v októbri 2019. V tom čase bola v podmienke pre obvinenia z roku 2018.



Ako pripomína DPA, 69-ročnú Hartmanovú síce pri pokuse cestovať bez letenky mnohokrát zadržali, no niekoľkokrát sa jej na palubu lietadla aj tak podarilo dostať, a to vrátane medzinárodných letov.



Iba deň pred jej najnovším zadržaním s ňou miestna televízia WBBM zverejnila rozhovor, kde detailne opisovala niektoré zo svojich úspešných pokusov.



Hartmanová pre WBBM uviedla, že jej diagnostikovali bipolárnu poruchu. Súdu sa doteraz nepodarilo tieto jej tvrdenia spochybniť.