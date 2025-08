Zadržali zločinca zo zoznamu Europolu, ktorý sa ukrýval aj v SR

Budapešť 6. augusta (TASR) - Vo východomaďarskom Miškovci zadržala polícia Poliaka, ktorý figuroval na zozname Europolu medzi najhľadanejšími zločincami Európy. Podľa servera 24.hu muž, ktorý spáchal trestné činy v Slovinsku a v Poľsku, sa pred útekom do Maďarska dlhodobo zdržiaval na Slovensku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na 49-ročného D. T. P. boli vydané dva zatykače. Slovinská polícia po ňom pátrala pre sexuálne napadnutie. Závažný trestný čin spáchal v Portoroži v lete 2022. Poľské úrady po ňom pátrali, pretože utiekol pred výkonom trestu odňatia slobody na tri roky za majetkové trestné činy.



Poliak, ktorého ako nebezpečného zločinca evidovala aj nemecká a rakúska polícia, figuroval na stránke najhľadanejších osôb Europolu.



Prostredníctvom siete pracovísk cieľového pátrania v Európe ENFAST dostal 1. augusta maďarský Národný vyšetrovací úrad Pohotovostnej polície (KR NNI) správu od niekoľkých zahraničných partnerov o viacnásobne hľadanom zločincovi.



Muža, ktorý bol už dva roky na úteku, v úzkej spolupráci hľadali policajti z viacerých európskych krajín. Podľa posledných informácií, ktoré maďarské orgány dostali, do Maďarska mohol utiecť zo Slovenska, kde sa dlhodobo zdržiaval.



Spoločná práca vyšetrovateľov spolu s informáciami získanými od slovinských a slovenských orgánov viedla k výsledku v priebehu niekoľkých dní. Vyšetrovatelia muža vypátrali v Miškovci a príslušníci KR NNI spolu s políciou Boršodsko-abovsko-zemplínskej stolice tohto mimoriadne nebezpečného muža zadržali v pondelok v centre Miškovca.



Súd v utorok rozhodol, že Poliak pôjde do vyšetrovacej väzby. O jeho vydaní slovinským úradom bude rozhodnuté neskôr.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)