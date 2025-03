Zadržaného Imamogla dočasne zbavili funkcie starostu Istanbula

Istanbul 23. marca (TASR) – Tureckého opozičného politika Ekrema Imamogla dočasne zbavili funkcie starostu Istanbulu, oznámilo turecké ministerstvo vnútra v nedeľu po tom, ako súd rozhodol o Imamoglovom zatknutí v rámci vyšetrovania korupcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Imamogla zadržali v stredu, niekoľko dní pred tým, ako sa očakávala jeho nominácia za prezidentského kandidáta hlavnej tureckej opozičnej strany. Republikánska ľudová strana (CHP) chce o nominácii napriek tomu rozhodnúť túto nedeľu. Voľby by sa mali konať v roku 2028.



Popredného oponenta tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana následne v sobotu vypočúvali pre údajné napojenie na Stranu kurdských pracujúcich (PKK). V nedeľu ho oficiálne zatkli a súd ho nariadil umiestniť do vyšetrovacej väzby v prípade obvinení z korupcie, nie však v rámci vyšetrovania údajného terorizmu.



Imamoglu, ktorého zvolili za starostu Istanbulu v roku 2019, obvinenia popiera s tým, že sú politicky motivované. Označil ich za "nemorálne a nepodložené" a vyhlásil, že sa nenechá zastrašiť rozhodnutím súdu o svojom zatknutí. Jeho právnici avizovali odvolanie.



Krátko pred oznámením ministerstva vnútra Imamoglu v nedeľu uviedol, že právne kroky voči nemu sú zamerané na ukončenie jeho politickej kariéry. "Turecko sa dnes zobudilo do veľkej zrady. Súdny proces, ktorý prebieha, nie je súdnym konaním, ale popravou bez procesu," odkázal na sociálnej sieti prostredníctvom právnikov.



Prípad vyvolal v Turecku vlnu protestov, ktoré sa konajú každý večer, a zvýšilo obavy z oslabovania demokracie, napísala DPA. Podľa agentúry AFP sú protesty v uliciach najväčšími v krajine za viac ako desaťročie.