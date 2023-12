Zadržanému lietadlu vezúcemu 300 Indov umožnili opustiť Francúzsko

Paríž 25. decembra (TASR) – Charterové lietadlo vezúce 303 občanov Indie do Nikaraguy, ktoré zadržali vo Francúzsku pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi, dostalo v nedeľu po štyroch dňoch povolenie opustiť letisko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Právnička leteckej spoločnosti Legend Airlines uviedla, že lietadlo by malo odviezť väčšinu uviaznutých cestujúcich späť do Indie v pondelok.



Lietadlo Airbus A340 pristálo vo štvrtok na malom letisku Chalons Vatry na severe Francúzska, aby doplnilo palivo. Smerovalo zo Spojených arabských emirátov do nikaragujskej Managuy.



Polícia mu však neumožnila pokračovať v ceste po tom, ako dostala anonymný tip, že na palube by mohli byť obete obchodovania s ľuďmi. V termináli letiska tak uviazli všetci cestujúci vrátane 21-mesačného dieťaťa.



Dvoch pasažierov zadržali v rámci vyšetrovania. Viacerí ďalší požiadali o azyl vo Francúzsku. Prokuratúra uviedla, že 11 cestujúci boli maloletí bez sprievodu, ktorých umiestnili do osobitnej administratívnej starostlivosti.



Polícia letisko ešte vo štvrtok uzavrela a terminál v nedeľu premenili na provizórnu sieň, kde sudcovia rozhodovali o ďalšom zadržiavaní alebo prepustení Indov.



Prokuratúra odmietla poskytnúť bližšie informácie o vyšetrovaní, nevyjadrila sa ani k tomu, či konečnou destináciou cestujúcich mali byť USA, ktoré tento rok zaznamenali výrazný nárast Indov prichádzajúcich cez hranicu s Mexikom.



Rumunská spoločnosť Legend Airlines účasť na obchodovaní s ľuďmi odmietla. Uviedla, že overovanie dokladov pasažierov mala na starosti partnerská firma.