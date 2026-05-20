Zadržaní aktivisti z flotily smerujúcej do Pásma Gazy idú do Izraela
Autor TASR
Tel Aviv 20. mája (TASR) - Izraelské úrady oznámili, že 430 aktivistov z lodí medzinárodnej iniciatívy Global Sumud Flotilla, smerujúcich do Pásma Gazy, je na ceste do Izraela po tom, ako ich ozbrojené sily zadržali na mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Plavba lodí, ktoré minulý týždeň odišli z Turecka, bola najnovším pokusom aktivistov prelomiť izraelskú blokádu palestínskeho územia - predchádzajúca flotila bola izraelskými silami zadržaná v apríli.
„Ďalšia PR flotila (zameraná na mediálnu publicitu) skončila. Všetkých 430 aktivistov bolo prevezených na izraelské lode a sú na ceste do Izraela, kde sa budú môcť stretnúť s konzulárnymi zástupcami,“ uviedlo v utorok večer izraelské ministerstvo zahraničných vecí.
„Táto flotila opäť dokázala, že nie je ničím iným ako PR trikom slúžiaci (palestínskemu militantnému hnutiu) Hamasu,“ dodal rezort.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už predtým odsúdil flotilu ako „zlovestný plán zameraný na prelomenie blokády, ktorú sme uvalili na teroristov z Hamasu v Gaze“.
Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na štyroch ľudí spojených s flotilou a obvinili ich z „podpory terorizmu“.
Deväť indonézskych občanov, ktorí boli jej súčasťou, „bolo podľa správ zadržaných Izraelom,“ uviedla hovorkyňa indonézskeho ministerstva zahraničných vecí. Indonézsky denník Republika uviedol, že medzi deviatimi zadržanými sú aj dvaja jeho novinári. Jakarta vyzvala Tel Aviv, aby okamžite prepustil všetky zadržané plavidlá a členov ich posádok, a dodala, že „bude naďalej v plnej miere využívať všetky diplomatické a konzulárne kanály“.
Organizátori plavby uviedli, že súčasťou flotily bolo aj 15 írskych občanov vrátane Margaret Connollyovej, sestry írskej prezidentky Catherine Connollyovej.
