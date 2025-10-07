< sekcia Zahraničie
Zadržaní Mexičania a Brazílčania sa vracajú domov z Izraela
Mexický rezort diplomacie v osobitnom vyhlásení uviedol, že do Jordánska previezli aj šesť Mexičanov, ktorí sa tam stretli s veľvyslancom svojej krajiny.
Autor TASR
Brazília 7. októbra (TASR) - Brazília a Mexiko v utorok oznámili, že ich občania zadržaní Izraelom v rámci flotily s humanitárnou pomocou pre Gazu, sú už na ceste domov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trinásť Brazílčanov vrátane Luizianne Linsovej, poslankyne dolnej komory Národného kongresu, „previezli na hranicu s Jordánskom a prepustili,“ uviedlo vo vyhlásení brazílske ministerstvo zahraničných vecí.
Mexický rezort diplomacie v osobitnom vyhlásení uviedol, že do Jordánska previezli aj šesť Mexičanov, ktorí sa tam stretli s veľvyslancom svojej krajiny. „Opustili Izrael a vracajú sa do Mexika,“ uviedlo ministerstvo.
Flotila Global Sumud vyplávala minulý mesiac a prevážala zásoby, politikov a aktivistov do Pásma Gazy, kde podľa OSN spôsobuje izraelská blokáda a vojenská ofenzíva hladomor, píše AFP.
Izrael minulý týždeň zachytil približne 45 malých lodí a zadržal viac ako 470 osôb. „Po šiestich dňoch nelegálneho zadržiavania v Izraeli je 13 Brazílčanov z flotily Global Sumud konečne voľných,“ napísala na platforme Instagram Linsová.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil Izrael z porušovania medzinárodného práva, keď zachytil flotilu v medzinárodných vodách. Spolu s mexickou prezidentkou požadovali od izraelskej vlády bezpečný návrat svojich občanov.
Trinásť Brazílčanov vrátane Luizianne Linsovej, poslankyne dolnej komory Národného kongresu, „previezli na hranicu s Jordánskom a prepustili,“ uviedlo vo vyhlásení brazílske ministerstvo zahraničných vecí.
Mexický rezort diplomacie v osobitnom vyhlásení uviedol, že do Jordánska previezli aj šesť Mexičanov, ktorí sa tam stretli s veľvyslancom svojej krajiny. „Opustili Izrael a vracajú sa do Mexika,“ uviedlo ministerstvo.
Flotila Global Sumud vyplávala minulý mesiac a prevážala zásoby, politikov a aktivistov do Pásma Gazy, kde podľa OSN spôsobuje izraelská blokáda a vojenská ofenzíva hladomor, píše AFP.
Izrael minulý týždeň zachytil približne 45 malých lodí a zadržal viac ako 470 osôb. „Po šiestich dňoch nelegálneho zadržiavania v Izraeli je 13 Brazílčanov z flotily Global Sumud konečne voľných,“ napísala na platforme Instagram Linsová.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil Izrael z porušovania medzinárodného práva, keď zachytil flotilu v medzinárodných vodách. Spolu s mexickou prezidentkou požadovali od izraelskej vlády bezpečný návrat svojich občanov.