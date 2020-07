Zadržaní Rusi mali podľa diplomatov cestovať do Istanbulu za prácou

Minsk/Moskva 30. júla (TASR) - Ruskí občania zadržaní pri Minsku pre podozrenie z plánovania teroristických útokov mali namierené do iného štátu, a to do Turecka, uviedlo podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy ruské veľvyslanectvo v Bielorusku.



Podľa ruských diplomatov zmeškali Rusi svoj let, preto sa presunuli do penziónu Belorusočka v obci Ždanoviči, vzdialenej asi štyri kilometre od Minsku, kde ich v stredu zadržali bieloruské bezpečnostné zložky.



Diplomati uviedli, že ruskí občania mali uzatvorené zmluvy s nemenovanou komerčnou firmou a cestovali do Istanbulu, kde mali pracovať v ochranke.



Bieloruské úrady tvrdia, že zadržaní Rusi sú príslušníkmi tzv. Vagnerovej armády, súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorú údajne ovláda spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a ktorá pôsobí okrem Ukrajiny aj v Sýrii a Líbyi.



Podľa tajomníka Bezpečnostnej rady Bieloruska Andreja Ravkova sa najmenej 14 spomedzi zadržaných v minulosti pohybovalo na východe Ukrajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti. Bieloruská strana má preto v úmysle osloviť veľvyslancov Ruska a Ukrajiny a požiadať ich o vysvetlenie zistení vyšetrovateľov.



Podľa podpredsedu zahraničného výboru Rady federácie Vladimira Lukina "musí Bielorusko poskytnúť dôkaz o tom, že zadržaní Rusi sú bojovníkmi tzv. Vagnerovej armády".



Bieloruský novinár a mediálny analytik Franak Viačorka vo vysielaní Echa Moskvy uviedol, že "zadržanie žoldnierov z Vagnerovej armády pri Minsku je starostlivo naplánovaná súčasť volebnej kampane zameraná na formovanie nálad verejnosti". Novinár vyjadril presvedčenie, že "teraz treba byť veľmi skeptický, pokiaľ ide o informácie získané z oficiálnych bieloruských zdrojov".