Zadržanie Mišenku bolo 250-tym zásahom rakúskych pátračov

Viedeň/Bratislava 5. júla (TASR) - Zadržanie Viliama Mišenku vo štvrtok (2.7.) v rakúskom meste Baden bolo okrúhlym 250. úspešným zadržaním hľadanej osoby zo strany Cieľovej pátracej jednotky Spolkového kriminálneho úradu (BKA) a ocenil to aj spolkový minister vnútra Karl Nehammer.



K zadržaniu 63-ročného Mišenku na základe Európskeho zatýkacieho rozkazu došlo na základe dvojročnej rozsiahlej spolupráce rakúskych a slovenských pátračov. Uvádza sa to na webovej stránke BKA.



Intenzívnym vyšetrovaním oboch tímov sa podarilo zistiť, že sa Mišenka nachádzal buď vo Viedni alebo v Badene. Napokon sa v posledných týždňoch potvrdili indície, že sa zdržuje v Badene. Spolupráca so slovenskými kolegami a kolegyňami, ako uvádza ďalej BKA, sa začala v marci 2018.



V poradí 250. zadržanie a samotné zadržanie Mišenku zo strany slovenských a rakúskych pátračov ako dôležitý význam cezhraničnej spolupráce vyzdvihol aj spolkový minister vnútra Nehammer.



"Práve pri takýchto páchateľoch, ako v tomto prípade, je dôležité, aby sa v žiadnom prípade nevyhli svojmu trestu. Ďakujem za vynikajúcu prácu expertom a expertkám," uviedol minister.



Pátracia skupina BKA existuje od roku 2003. Doteraz vypátrala a zadržala v spolupráci s kolegami so zahraničia spomínaných 250 hľadaných osôb. Medzi nimi bolo 55 osôb odsúdených za vraždu, viacnásobnú vraždu, šesť odsúdených väzňov na úteku, šesť osôb odsúdených za zneužívanie detí a 38 odsúdených sa lúpež.



Okrem toho aj 79 podvodníkov, ktorí spáchali škodu za 1,3 miliardy eur. 100 hľadaných vypátrali v Rakúsku a 117 v Európe, zvyšných v iných krajinách sveta.



Vypátranie a zadržanie hľadanej osoby nie je jedinou úlohou expertov z rakúskej jednotky BKA. Podieľajú sa mimo iného na usporadúvaní medzinárodných konferencií v rámci EÚ projektov, prednášok a školení kolegov zo zahraničia a podobne.



Vo štvrtok, keď bol zadržaný Mišenka, rakúski policajti vo Viedni paradoxne vypátrali ďalšieho 45-ročného hľadaného Slováka. Muža, ktorý sa dopustil viacerých podvodov cez internet, zaistili na viedenskom námestí Mexikoplatz. Uvádza to rakúska agentúra APA.



Slovák predával cez internet elektroniku, vopred vylákal peniaze a napokon tovar nedodal.